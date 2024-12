Nestroy-Klassiker zum Jahresauftakt in Kematen

Schneider Zwirn, Schuster Knieriem und Tischler Leim in Kematen

"Schön langsam kommt das gesunde Lampenfieber." Regisseur Joachim Ackerl und die Theatergruppe Kematen an der Krems proben noch intensiv, ehe sie mit einer besonderen Premiere ins neue Jahr starten: Ab 4. Jänner steht Johann Nestroys Klassiker "Der böse Geist Lumpazivagabundus" im Martinsaal auf dem Programm – mit Humor, Satire und einer Prise Nachdenklichkeit in Szene gesetzt. "Die Vorfreude ist riesig. Es ist eine der größten Produktionen in unserer Vereinsgeschichte", sagt Ackerl im OÖN-Gespräch.

Liebesabenteuer und Trinkgelage

Das Stück dreht sich um drei Handwerksburschen, die durch eine Wette zwischen der Glücksgöttin Fortuna und der Liebesfee Amorosa in den Besitz von 100.000 Talern kommen. Doch statt ihr Glück vernünftig zu nutzen, stürzen sie sich in Liebesabenteuer und Trinkgelage.

Der Regisseur spielte schon länger mit dem Gedanken, die Alt-Wiener-Volkskomödie in Kematen zu inszenieren. Vor gut einem Jahr begannen dann die Vorbereitungen, seit September wird geprobt. "Über das Resultat bin ich sehr glücklich, auch weil es eine Inszenierung in der Art bei uns noch nicht gegeben hat."

Integrierter Bühnenumbau

Die Theatergruppe kombiniert klassische Erzählkunst mit musikalischen Akzenten in der Inszenierung von Barbara Schatzl. Dadurch stehen mehr als 30 Menschen auf der Bühne. "Eine große Herausforderung war es, den Bühnenumbau in das Spiel zu integrieren", sagt Regisseur Ackerl. Es werden sechs Bühnenbilder bespielt, Drehbühne gibt es im Martinsaal keine.

Bis zum 2. Februar 2025 stehen 14 Aufführungen von "Der böse Geist Lumpazivagabundus" auf dem Programm. Der Vorverkauf läuft nach den Worten von Ackerl sehr gut. Von den insgesamt 2200 Karten seien schon mehr als 70 Prozent verkauft.

Nähere Informationen und Karten unter www.theater-kematen.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kematen an der Krems Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.