Nach den Öffnungen brauchen vor allem die Kinder wieder Bewegung

"Wir produzieren eine kaputte Generation, wenn wir so weitermachen", sagt der ehemalige Tennis-Profi Alexander Antonitsch im OÖN-Sportpodcast mit Blick auf die Bewegungsarmut der Jugend in der Corona-Pandemie. Im ersten Lockdown haben Kinder durchschnittlich um vier Kilogramm zugenommen. "Das sind dramatische Auswirkungen und da ist der Sport nur Beifahrer."

Antonitsch und Thomas Dechel kennen sich zwar nicht persönlich, würden aber vermutlich schnell Gesprächsthemen finden. Nicht weil Dechel wie Antonitsch’ Sohn professionell Eishockey gespielt hat oder weil der 28-jährige Linzer ein passionierter Tennisspieler ist. Vielmehr organisiert der Jugendtrainer der Steel Wings in Linz Feriencamps für Jugendliche, um sie zum Sport zu bringen.

Organisator Thomas Dechel Bild: privat

"Der Bewegungsdrang liegt in der Natur des Menschen und vor allem in der von Kindern. Ich sehe es als Pflicht an, diesem Drang nachzugeben und Kindern Bewegung zu ermöglichen. Sehr viele Kinder haben während der Corona-Pandemie Gewicht zugelegt, die Leistungsfähigkeit ist gesunken. Die Leistungsfähigkeit kommt nicht nur dem Körper zugute, sondern auch der Psyche. Wer Sport betreibt, hat Spaß, Glückshormone werden ausgeschüttet und man bildet sich psychosozial", sagt der Eishockeytrainer der Steel-Wings-Junioren, der Eishockeyakademie Oberösterreich (U20) und des Damen-Nationalteams.

In den ersten beiden Ferienwochen ab 12. Juli veranstaltet Dechel unter dem Slogan "Kids meet Sports" mit 20 weiteren Trainern aus verschiedensten Sportarten zwei Camps für je 80 Kinder. In den vergangenen vier Jahren sei das Sportcamp zu einer Herzensangelegenheit für ihn geworden, verrät der Ex-Profi: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Sport und die Gemeinschaft beim Sport ein guter Rückhalt in Zeiten sein kann, wenn es für Kinder und Jugendliche einmal nicht so rund läuft. Und deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit."

Die Feriencamps

Die Feriencamps werden heuer von 12. bis 16. Juli sowie von 19. bis 23. Juli jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr auf der

Anlage der Sportunion Leonding angeboten. Die Teilnehmeranzahl für die 7- bis 14-jährigen Buben und Mädchen ist mit bis zu 160 Kindern beschränkt. Die Feriencamps umfassen 40 Stunden Kinderbetreuung, wobei täglich acht Sportarten auf dem Programm stehen. Anmeldungen & Infos: www.kidsmeetsports.com