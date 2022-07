Nach dem Kroatien-Urlaub: Skorpion in Linzer Wohnung gefunden

Nachdem die Wohnungseigentümerin die Berufsfeuerwehr Linz rief, alarmierte diese die Icara Tierrettung. Diese konnten den ungebetenen Gast schnell in einen Transportkorb setzen.

Da die Frau nur drei Wochen zuvor in Kroatien war, wird derzeit davon ausgegangen, dass das Tier unentdeckt mit dem Gepäck miteinreiste. "Die Frau war in der Zwischenzeit auch unterwegs und nicht daheim, deswegen wurde das Tier erst so spät entdeckt", sagt Lukas Riedl von der Tierrettung. Um welchen Skorpion es sich genau handelt, kann man derzeit noch nicht sagen. Der Skorpion befindet sich nun im Tierheim Linz.