Nach Anschlag in Magdeburg: Sicherheitsvorkehrungen auf Linzer Weihnachtsmärkten erhöht

Wie die Stadt Linz Samstagvormittag in einer Aussendung bekannt gab, verstärkt die Polizei ihre Präsenz auf den Christkindlmärkten in der Hauptstadt. Auf dem Hauptplatz, im Volksgarten sowie beim Adventmarkt vor dem Neuen Dom werden zudem technische Sicherungsmaßnahmen in Form von Absperrungen platziert, um ein Durchfahren mit einem Auto oder einem Lkw zu verhindern.

"Die Sicherheit unserer Bevölkerung hat oberste Priorität, weshalb wir die Situation sehr ernst nehmen und in engem Austausch mit dem Stadtpolizeikommando stehen", teilen Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SP) und Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) in der Aussendung mit. "Insbesondere die vorweihnachtliche Zeit sollte besinnlich und ruhig sein. Deshalb ist es uns wichtig, Sicherheit sichtbar zu machen und Vertrauen zu schaffen. In enger Abstimmung mit der Polizei werden wir daher präventive Maßnahmen setzen. Zusätzlich wird die Polizei mit erhöhter Präsenz auf den Märkten vor Ort sein. Dies dient der Gefahrenprävention und trägt dazu bei, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken", so die beiden Stadtpolitiker.

