Mutmaßlicher Einbrecher versuchte vor Polizei zu flüchten

Erst nach einem Warnschuss der Polizei konnte er am Donnerstag festgenommen werden, wie die Polizei am Freitag berichtete. Zuvor soll er am Vormittag gegenüber seiner Ex-Frau in deren Wohnung gewalttätig geworden sein. Diese alarmierte die Polizei, die daraufhin die Fahndung aufnahm. Der Mann flüchtete zunächst. Ein paar Stunden später erfuhr die Frau von einer Angehörigen, wo sich die Wohnung ihres Ex-Mannes befand und gab diese Information sofort an die Polizei weiter. Die Polizei fuhr zur besagten Adresse im Linzer Süden. Als der Verdächtige die Polizisten sah, flüchtete er aus dem Fenster und lief davon. Einige Polizisten hatten jedoch vor dem Haus gewartet und nahmen die Verfolgung auf. Nachdem er trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter lief, wurde der Warnschuss abgegeben. Die Polizei konnte ihn daraufhin festnehmen. Die zwei Dieseltanks soll er im November in Laakirchen gestohlen haben, wobei er von der Polizei erwischt worden und geflüchtet sein soll. Er zeigte sich laut Polizei nur teilweise geständig.

