Mopedlenker (15) wollte in Enns vor Polizei flüchten

Der Vorfall ereignete sich Freitagabend gegen 21.30 Uhr in Enns, als die Polizei im besagten Kreisverkehr fuhr und ihnen der Bursche aus dem Bezirk Perg auf seinem Moped aus der falschen Richtung entgegen kam.

Die Polizeistreife fuhr augenblicklich dem 15-Jährigen nach. Trotz mehrerer Anhaltezeichen sowie Blaulicht und Folgetonhorn hielt der Mopedfahrer nicht an. Erst als der Jugendliche in der Stadlgasse in Enns mit dem Polizeifahrzeug kollidierte, konnte er gestoppt werden.

Eine Untersuchung ergab, dass der 15-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Das Moped überschreitete zudem die erlaubte Dezibelgrenze. Weil der Bursche nicht anhielt, beging er mehrere Verwaltungsübertretungen. Der Führerschein wurde abgenommen und die Zulassung aufgehoben.

