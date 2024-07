Linzer Innenstadtkaufleute laden zum City Flohmarkt

Zum Finale des Summersales präsentieren die Linzer Innenstadtkaufleute ihre besten Angebote beim Linzer City Flohmarkt. An rund 60 Ständen und in den Geschäften findet man an beiden Tagen eine große Auswahl an Mode, Schuhen und Accessoires, Sport- und Funktionskleidung sowie Spielwaren und vielem mehr zu günstigen Preisen.

In und vor den Geschäften

Organisiert wird der City Flohmarkt, den es seit mehr als 20 Jahren gibt, vom Linzer City Ring. "Viele Stände sind in den Betrieben, nicht nur auf der Straße", sagt City Managerin Ursula Fürstberger-Matthey. Hintergrund ist, dass das Personal gerade in den Sommermonaten zu knapp ist, um einen Stand auf der Straße zu betreuen.

