Linzer Flughafen verursachte Trinkwasserverunreinigung in Leonding

"Wir haben die Verursacher gefunden, aber keine Schuldigen", sagte Umweltlandesrat Stefan Kaineder heute bei der Präsentation der Untersuchungsergebnisse zur Grundwasserverunreinigung in Leonding, Pasching und Hörsching. Wie berichtet, wurde bei Trinkwasserproben 2022 eine Belastung durch die Industriechemikalie "PFAS" festgestellt. Betroffen waren die Wassergenossenschaften Harterfeld I und II sowie Hausbrunnen in Staudach, Jetzing und Felling. Sie alle sind mittlerweile an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen.

Vorgeschriebene Feuerwehrübungen

Nun konnte auch der Hauptverursacher ausgeforscht werden: Die Experten des Landes gehen davon aus, dass die Grundwasserverunreinigung auf den Flughafen Linz und den dortigen Einsatz von fluorhaltigen Löschschäumen bei Übungen zurückzuführen ist. Diese waren zum Zeitpunkt der Verunreinigung nicht verboten und für gewisse Brandarten sogar vorgeschrieben. Vermutlich ist verunreinigtes Oberflächenwasser nach Löschübungen in den Staudacher Bach abgeleitet worden und so ins Grundwasser geraten. Der Geschäftsführer des Linzer Flughafens, Norbert Draskovits, sicherte zu, sehr eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten zu wollen und auch die einzuleitenden Sanierungsmaßnahmen transparent zu kommunizieren. "Ich möchte aber betonen, dass die als Ursache der Verunreinigungen identifizierten Löschmittel zu jeder Zeit den gesetzlichen Vorgaben entsprochen haben“, sagt Draskovits.

Löschschaum als Ursache

Auf die Spur gebracht hat die Experten die Zusammensetzung der Chemikalien, die auf den Löschschaum hindeuteten. Dieser wurde in der Region neben dem Flughafen auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Pasching und auf dem Firmengelände des Entsorgungsunternehmens AVE, wo es 2019 zu einem Großbrand gekommen war, nachgewiesen. Mittlerweile wird der Löschschaum laut Kaineder in Oberösterreich nicht mehr verwendet. Der Standort der Freiwilligen Feuerwehr Pasching wird weiter beobachtet. Mit der AVE laufen Gespräche, wie die kontaminierte Fläche saniert werden kann.

Gesundheitliche Risiken

Fakt ist, dass der Löschschaum seit Jahrzehnten eingesetzt wurde. Wie lange das Grundwasser bereits kontaminiert war, lässt sich laut Kaineder nicht sagen. Auch zu der Wahrscheinlichkeit von gesundheitlichen Schäden bei den 400 Betroffenen war auf der heutigen Pressekonferenz nichts zu erfahren. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) nennt als mögliche gesundheitliche Auswirkungen eine verminderte Immunantwort auf Impfungen, erhöhte Cholesterinwerte, entwicklungstoxische Effekte beim ungeborenen Kind wie eine verzögerte Entwicklung der Milchdrüse und geringeres Geburtsgewicht, sowie die Entwicklung von Nieren- und Hodenkrebs bei Erwachsenen.

Weitere Untersuchungen folgen

Laut Christoph Kolmer, Leiter Gewässerschutz und Landesgeologie im Land, sind die Ergebnisse "ein Meilenstein, aber nicht das Ende unserer Arbeit". Im nächsten Schritt soll die Trinkwasserversorgung im ganzen Land untersucht werden. Kaineder verweist darauf, dass dies erst der Anfang sei, einen Umgang mit PFAS zu finden. Die Chemikalie kommt in einer Vielzahl von Produkten vor, wie Outdoor-Kleidung, als Imprägnierung, in Backpapier, in Skiwachsen oder Kosmetika vor. Für Trink- und Grundwasser gibt es derzeit in Österreich noch keine gesetzlichen Grenzwerte. Laut EU-Recht muss für Trinkwasser bis 2026 ein solcher festgelegt sein. Diesen künftigen Grenzwert haben die Proben in den drei Gemeinden überschritten. Über einen Grenzwert für Grundwasser wird derzeit auf EU-Ebene verhandelt.

Autor Christian Diabl Christian Diabl