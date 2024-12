Linzer Feuerwehr bekämpfte Wohnungsbrand in Urfahr

TEAM FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC Linz, 16. Dezember 2024 – Am Montagvormittag, gegen 9:30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz zu einem Brand in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in Linz-Dornach alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil der Wohnung in Brand. Dank des raschen und professionellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das Feuer binnen kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht und somit ein Übergreifen auf angrenzende Wohnungen sowie weiterer Schaden verhindert werden. Nach ersten Informationen gab es keine verletzten Personen. Die angrenzenden Wohnungen wurden während der Löscharbeiten vorsorglich evakuiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bild: TEAM FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC