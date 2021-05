Linzer demonstrierten für eine Badebucht

Nachdem aber in der Vorwoche bekannt geworden ist, dass eben dort, wo das Wasser von der Donau in die Bucht geleitet werden soll, eine neue Schiffsanlegestelle geplant ist, war die Aufregung groß. Nun gibt es einen ersten Ansatz für eine mögliche Lösung, so Bürgermeister Klaus Luger (SP). Sollte es rechtlich möglich sein, den Anlegeplatz der Firma Brandner um 100 Meter weiter stromabwärts zu verlegen, (in etwa Höhe SV-Urfahr-Platz), dann werde dies gemacht.

Während um eine Lösung gerungen wird, demonstrierten Samstagnachmittag rund 100 Linzer auf dem Jahrmarktgelände für die Umsetzung der Badebucht. Brita Piovesan (Initiative Tabakfabrik) hatte die Demo organisiert.