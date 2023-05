Linz misst als erste Stadt Ultrafeinstaub in der Luft

"Wir wollen einfach wissen, wo diese Partikel herkommen", sagt Gerald Binder von der Abteilung Umwelt der Stadt Linz. Er meint Ultrafeinstaub und ultrafeine Nanopartikel, kurz UFP. Ihren Gehalt in der Linzer Luft will die Stadt Linz messen, die Hauptverursacher identifizieren und Gegenmaßnamen entwickeln - als erste Stadt in Österreich.

Starke gesundheitliche Auswirkungen vermutet

"Gerade Ultrafeinstäube und Nanopartikel haben ein großes Potenzial für Wech-selwirkungen mit dem menschlichen Organismus", sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne). UFP sind mit einem Durchmesser zwischen 1 und 100 Nanometer die kleinsten Partikel des Feinstaubs. Zwar gibt es noch keine konsistenten Aussagen zu ihren gesundheitlichen Auswirkungen und auch noch keine Grenzwerte. Allerdings können UFP bis in die Lungenperipherie vordringen, weshalb Wissenschaftler annehmen, dass sie stärker auf die Gesundheit einwirken. "Das ist ein Thema, mit dem wir uns als Stadt beschäftigen müssen", sagt Hans-Martin Neumann, Direktor des Geschäftsbereich Planung, Technik und Umwelt.

Mit dem Messrad unterwegs

Seit Jahresbeginn ist eine fixe Messstation in der Anzengruberstraße in Betrieb. Zusätzlich sollen auch mobile Messungen vorgenommen werden. Ab Juni wird ein zum Messrad umgerüstetes Lastenrad gezielt Messpunkte anfahren, wo eine Partikelkonzentration zu erwarten ist. "Wenn etwa CO2, SO2 oder Kohlenwasserstoffe dabei sind, kann man auf die Verursacher rückschließen", sagt Binder. Mögliche Kandidaten sind Verkehr, Hausbrand, Luftfahrt, Kraftwerke und Industrie. Ergebnisse sollen 2024 vorliegen.

Linzer Pionierarbeit

Es solle "ein Stück Pionierarbeit" geleistet werden, sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne), der auf die Situation in den 1970er- und 1980er-Jahren verwies, als die Linzer Luft sprichwörtlich schlecht war. Seither wurde sehr viel zur Verbesserung unternommen und auch erreicht. Die Grenzwerte für Feinstaub wurden im gesamten Jahr 2022 nur zweimal überschritten. Allerdings lag das laut Kaineder nicht nur an den eigenen Maßnahmen, sondern vor allem am immer noch veränderten Mobilitätsverhalten durch Corona und den technischen Fortschritt bei den Fahrzeugen.

Autor Christian Diabl Christian Diabl