Linz mischt nicht nur im Eishockey ganz vorne mit

LINZ. Nicht nur im Eishockey hat Linz mit den Black Wings bei den Herren eine der besten Mannschaften Österreichs in der Bundesliga am Start.

Im Inlinehockey ist mit dem IHC Irish Moose sogar der aktuelle Staatsmeister in der heimischen Landeshauptstadt beheimatet. Derzeit bereiten sich mit Pierre Graf, Lukas Draschkowitz und Dominik Lindner drei Spieler der Linzer im Trainingslager in Bayern auf die in Kürze stattfindende Europameisterschaft vor.

Viele Eishockeyspieler sehen das Inlinehockey als willkommene Abwechslung im Sommer. Der Sport wurde auch deshalb ins Leben gerufen, um auch dann auf Torjagd zu gehen, wenn keine Eisflächen zur Verfügung stehen. Der größte Unterschied: Inlinehockey wird auf Inlineskates gespielt.

Der gerade erst errungene Linzer Meistertitel war doch eine große Überraschung gewesen. Finalgegner Stegersbach hatte zuletzt drei Mal in Folge den Titel holen können. Diesmal hatten die Linzer beim 11:7 im Finale im Burgenland aber das bessere Ende für sich und konnten nach 2011, 2012 und 2013 zum vierten Mal den Titel holen.

Dass bei den Linzer Siegern zahlreiche Spieler mit Eishockey-Erfahrung bei den Black Wings spielen, erklärt sich von selbst. Darunter etwa auch die beiden Linzer Rekordtorschützen dieser Saison, Fabian Ecker und Patrick Gaffal.

Die Linzer in Aktion Bild: OÖN

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.