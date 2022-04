Linz feiert mit Eferding seinen Maibaum

Sie ist 45 Jahre alt, eine Fichte und kommt aus dem Zehetnergut Alkoven von Thomas Holzinger. Das sind die Eckdaten jenes Baumes, der ab dem Nachmittag des 30. April den Linzer Hauptplatz schmücken wird.

Die 800-Jahr-Feier von Eferding ist der Grund für die Baumspende der Stadtgemeinde an die Stadt Linz. Der Baum wird bereits zur Mittagszeit die Landeshauptstadt erreichen, wird im Volksgarten geschmückt, von wo der Maibaum dann durch die Landstraße zum Hauptplatz transportiert wird. Dort stellen Männer der „Eferdinger Schaunburgteufeln“ händisch auf. Um 17 Uhr erfolgt die offizielle Übergabe des Baums von Eferdings Bürgermeister Christian Penn an seinen Linzer Amtskollegen Klaus Luger. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird es wieder eine Feier in größerem Umfang, wie es heißt.

Bewacht wird der Baum in der ersten Nacht durch die Vereine aus Eferding und in den folgenden Nächten durch Mitglieder der Volkstanzgruppe Böhmerwald in Linz, der Jugend des Linzer Trachtenverbandes sowie den Mitgliedern des Trachtenvereins D‘Linzer Holzknecht gemeinsam mit dem Heimatverein D’Innviertler z’Linz.