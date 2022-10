Linz bekommt eine Fahrradstrategie

Grünes Licht für die Linzer Fahrradstrategie gab es am Donnerstag vom Stadtsenat. 50.000 Euro sind für die Erstellung des Strategiepapiers veranschlagt, die Finanzierung erfolgt über den städtischen Klimafonds. In sechs Monaten sollen die Ergebnisse vorliegen, für Vizebürgermeister Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) sollen diese einen wichtigen Meilenstein auf dem Linzer Weg hin zur Fahrradstadt markieren. Als Vorbilder sollen dabei Best-Practice-Beispiele aus den Niederlanden oder Deutschland dienen.

Erarbeitet wird die Fahrradstrategie vom Österreichischen Institut für Raumplanung. Teil davon ist etwa die Erstellung eines Idealplans des innenstädtischen Radwegenetzes, die Verknüpfung mit überregionalen Radwegen, die Verbesserung der Fahrrad-Park-Situation und bewusstseinsbildende Maßnahmen. Auf Basis der erhobenen Daten sollen konkrete Projekte entwickelt werden, die in den kommenden drei Jahren sukzessive realisiert werden sollen. Als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Fahrradstrategie nennt Hajart „einen klaren politischen Willen mit einer verbindlichen Zielsetzung“.

Motivationsanreize setzen

Ein weiteres Projekt, das auf Schiene gebracht wurde, ist „Bike Benefit“. Hierbei wird die Nutzung der Fahrrad-Navigations-App „Bike Citizens“ mit einem Belohnungssystem kombiniert – mit dem Ziel, mehr Menschen für das Fahrradfahren zu motivieren.

Die registrierten Nutzer sammeln mit ihren täglichen Wegen, die sie mit dem Fahrrad zurücklegen, die fiktive Währung „Fineros“. Diese können per Gutschein schließlich in lokalen Partnerbetrieben eingelöst werden. Welche das konkret sein werden, ist noch entschieden. Starten soll das Projekt im Frühjahr 2023, die Belohnungsanreize soll es, so Hajart, über die Dauer der dreimonatigen Sperre des Mona-Lisa-Tunnels im Sommer hinaus, geben. Auch dieses Vorhaben wird vom Klimafonds unterstützt, die Kosten belaufen sich auf 56.000 Euro.

Umsetzung des Radweges auf der Florianerbahn-Trasse

Projekte zur Förderung des Radverkehrs würden auch schon vor dem Vorliegen des neuen Strategiepapiers weiter vorangetrieben, sagt Hajart. So soll im kommenden Jahr das Projekt „Klimaachse Linz Ost-West“ in der Lederergasse Fahrt aufnehmen. Unter Einbeziehung der Bürger soll dort die Infrastruktur für Radler und Fußgänger verbessert werden.

Bewegung soll zudem in die Umsetzung des Radweges auf der ehemaligen Florianerbahntrasse kommen, die rechtlichen Grundlagen seien nun gegeben. Gestartet werden soll, je nach Witterung, noch heuer oder Anfang 2023. Ausbaupläne gibt es darüber hinaus für das City-Bike-Verleihsystem, konkret im Linzer Osten.

Ebenfalls für 2023 steht auf Hajarts Agenda die Schaffung von attraktiven Fahrradrouten alternativ zur Landstraße, Pläne werden hier etwa für Schubertstraße und die Herrenstraße gewälzt. So soll etwa der City-Radweg in der Schubertstraße verbreitert werden. Wichtig sei auch, so Hajart, gefährliche Kreuzungssituationen zu entschärfen. Entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse für diese beiden Projekte fehlen allerdings noch.