Leo Hillinger investiert in Jack The Ripperl

Die Gründer und Masterminds von Jack The Ripperl, Johannes Roither und Wolfgang Gittmaier, haben am Dienstag Abend die Puls 4 Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ als Bühne genutzt, um Investoren für die geplante Expansion des erfolgreichen Konzepts zu gewinnen. Und die Rechnung ging auf. Denn Winzer Leo Hillinger konnte von den Oberösterreichern überzeugt werden. Hillingers Angebot eines „namhaften Investments“ für Anteile an der weiteren Expansion haben Roither und Gittmaier mit Freude angenommen. „Wir freuen uns über das Angebot von Leo Hillinger und seinen Einstieg als Investor.“

Jack The Ripperl ist mit seinem Flagship-Restaurant an der Linzer Landstraße bereits seit fünf Jahren sehr erfolgreich und seit Oktober 2020 auch mit dem ersten internationalen Standort im deutschen Meerane. Nun sollen die nächsten Expansionsschritte beim Rollout des neuen, attraktiven Franchisesystems aus Oberösterreich folgen.

Die Oberösterreicher sind in eine Marktlücke gestoßen, denn bis zur Gründung von Jack The Ripperl hat sich de facto keine Systemgastronomie mit dem Produkt Ripperl beschäftigt, sagt Roither. Weder in Österreich noch in Europa bzw. weltweit habe es das bisher nicht gegeben. „Wir füllen damit eine gastronomische Bedarfslücke und entwickeln laufend neue Produkte.“ Gerichte wie Pulled-Ripperl-Burger, Tortillas, gebackene Ripperl und andere Variationen würden aktuell in der Gastronomie überhaupt nicht angeboten, seitens der Gäste aber extrem geschätzt.

Der Erfolg spricht auch für sich. Eine 80-prozentige Auslastung am Abend und eine sechsfache Sitzplatzdrehung an den beiden Standorten würden klar für die Zufriedenheit der Kunden sprechen, sagt Gittmaier. „Der Bedarf von bis zu 50 Tonnen Ripperl pro Jahr und Standort – allein am Beispiel des Flagship-Standorts in Linz – machen das Konzept auch für regionale Partnerbetriebe sehr interessant.“

Das sah Leo Hillinger in der TV-Show auch so. „Ich liebe Ripperl und diese Ripperl sowie alle anderen Produkte sind außergewöhnlich gut. Das Konzept ist sehr stimmig und ich freue mich, wenn wir bei der Expansion die entsprechenden Schritte setzen und auch unsere Weine in den „Jack the Ripperl“-Restaurants listen. Ich denke dieses Investment wird sich für alle Beteiligten und auf vielen Ebenen lohnen.“ Er habe in ein großartiges Produkt und vor allem in die Menschen dahinter investiert.