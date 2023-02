Künftige Ingenieure bauen auf Aktien

Seit Jahren taucht das Linzer Technikum, die HTL Paul-Hahn-Straße, regelmäßig weit vorne in den Ranglisten des Börsespiels der OÖNachrichten auf. Im letzten Jahr gingen gar alle drei Stockerlplätze der Klassenwertung nach Linz. Im Schülerranking schaute der dritte Platz heraus. "Unsere Klasse hat letztes Jahr den dritten Platz erreicht und eine Kinovorstellung im Star Movie Wels gewonnen", berichtet Leon Mayrwöger von der 4AFET.

Die Schüler konnten sich den Film aussuchen und hatten den ganzen Kinosaal für sich alleine.

Die Welt der Aktienmärkte spielt im Fach "Wirtschaft und Recht" eine wichtige Rolle. Durch die Teilnahme am Börsespiel können die beiden Lehrerinnen Judith Schreibmüller und Anja Weiermann ihren Schülern praxisnahe Inhalte vermitteln und aktuelle Ereignisse einbeziehen. Ein gutes Beispiel ist der Absturz der Google-Aktie Anfang Februar, der in der Klasse diskutiert wurde. Der Grund liegt in der Kommunikation: So berief der Konzern ein kurzfristiges Pressemeeting in Paris ein und avisierte Informationen zum Chatbot Bard als Konkurrenz zu Microsofts ChatGPT. Weil die dadurch geweckten Erwartungen der Anleger nicht erfüllt wurden, sanken die Kurse kräftig.

"Welchen Einfluss haben Zinserhöhungen auf Aktienkurse, inwiefern können Quartalsberichte von Unternehmen Auswirkungen haben, diese Aspekte versuchen wir in den Unterricht einzubauen und damit den Schülerinnen und Schülern ein fundiertes Wissen über die Welt der Finanzmärkte zu vermitteln", sagt Weiermann. Das Interesse ist groß. "Die tollen Preise motivieren neben dem generellen Interesse an Möglichkeiten der Geldanlage die Schülerinnen und Schüler jedes Jahr, spielerisch die Welt der Finanzmärkte zu erkunden", sagt Schreibmüller. Auch jetzt kann man noch einsteigen. "Die Aktienkurse schwanken sehr stark, das sehen wir bei unserem eigenen Depot, da ist in den nächsten Wochen noch alles möglich", sagt Mayrwöger.

