Jugendliche sollen für Brand in Linzer Tiefgarage verantwortlich sein

Sie sollen am Abend des 19. Juli ein Feuer in einer Tiefgarage in der Traundorferstraße verursacht haben. Wie Zeugen später berichteten, hatte das Quartett Kebab und Dosengetränke im Innenhof der Mehrparteienhäuser konsumiert. Nachdem die Jugendlichen mit einem Karton zur Tiefgarage hinuntergegangen waren, dürfte der Brand ausgebrochen sein.

Ein 81-jähriger Hausbewohner war mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Er hatte die Tiefgarage aus Sorge, das Feuer könnte auf die Mehrparteienhäuser übergreifen, betreten.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg brachten den Verletzten ins Freie, anschließend löschten sie den Brand gemeinsam mit den Kameraden der Linzer Berufsfeuerwehr. Bereits um 18.30 Uhr konnte Brandaus gegeben werden.

Lokalisierung: Die mutmaßlichen Täter liefen laut Angaben der Polizei Richtung Bahnhof Ebelsberg.

