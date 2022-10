In der Uno-Shopping tummeln sich bald die Golfer

Ursprünglich kommt das Konzept aus Skandinavien, nun soll es auch in Leonding Platz finden. Die Rede ist von dem ganzjährig nutzbaren Indoor-Golf-Angebot von Ruff, das am 4. November am Uno-Shopping-Areal eröffnet wird.

Auf 650 Quadratmetern kann dort bei jedem Wetter auf Simulatoren gespielt werden, zur virtuellen Auswahl stehen mehr als 170 Golf-Anlagen weltweit. Damit sich das Spiel in der Simulator-Umgebung möglichst real anfühle, seien die entsprechenden Lounges so dimensioniert, dass ein uneingeschränktes Schwunggefühl entstehen könne, informiert Ruff-Master-Franchisenehmer Markus Gaggl.

Der Premieren-Anlage in Leonding sollen bald weitere folgen, bis zu 20 weitere Anlagen sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz geplant. Umgesetzt werden sollen diese mithilfe weiterer Franchisenehmer.

Gefördertes Projekt

Der oberösterreichische Zentralraum mit seinen vielen Golfclubs sei ein ideales Pflaster für den Pilot-Standort, sagt Gaggl. Der gebürtige Ansfeldner ist davon überzeugt, dass sich die "Zielgruppe der Golfer" mit dem Angebot massiv erweitern wird. Die Indoor-Golf-Anlage ist eines von neun Projekten, die seit Juli 2022 im Tourismus-Inkubator, dem oberösterreichischen Unterstützungsprogramm für Tourismus-Start-ups, unterstützt werden. Die ausgewählten Vorhaben werden ein Jahr lang vom Wirtschafts- und Tourismusressort, von der Standortagentur Business Upper Austria, der Oberösterreich Tourismus GmbH und der tech2b Inkubator GmbH beraten, gefördert und begleitet.

Für Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, wird damit die freizeittouristische Gestaltung im Land bereichert und die Digitalisierung im Tourismus gestärkt. Werner Pamminger, Geschäftsführer Business Upper Austria, sieht in der innovativen Mischung aus sportlichem Angebot und geselligem Beisammensein zudem großes Potenzial, um neue Gästeschichten anzusprechen.

"Innovationen in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft helfen, die zuletzt stark geforderte Branche zu stärken.Ruff Indoor Golf setzt mit der Eröffnung einen visionären Impuls“, heißt es von Raphael Friedl, Geschäftsführer der tech2b Inkubator GmbH. Auch Peter Enzinger, Präsident des österreichischen Golfverbandes freut sich über das neue Indoor Golf-Angebot: "Natürlich kann das Erlebnis an der frischen Luft Golf zu spielen nicht digital ersetzt werden, wir sehen aber dennoch in diesen neuen technischen Möglichkeiten einen eindeutigen Mehrwert für den Golfsport."

Auch Anfänger sind willkommen

Eine Platzreife oder Vereinsmitgliedschaft ist zur Nutzung der Indoor-Anlage nicht erforderlich, Leihausrüstungen gibt es vor Ort – routinierte Golf-Spieler sind genauso willkommen wie Anfänger. Infos:ruffgolf.at Das Unternehmenskonzept fußt auf mehreren Säulen: Vom Spielbetrieb über einen gastronomischen Bar-Betrieb bis hin zu einem Golf-Shop. In Schweden, dem Geburtslandes des Konzeptes, gibt es bereits zehn solcher Indoor-Anlagen, eine elfte steht kurz vor der Eröffnung.

Auf dem Uno-Shopping-Gelände ist unter anderem auch der Indoor-Trampolinpark Jump Dome zu finden. Für das Areal werden, wie berichtet, große Pläne gewälzt. Die Wohnungsgenossenschaft WAG, der die Fläche mittlerweile gehört, plant in den kommenden Jahren dort eine Mischung aus Gewerbeflächen, Büros und Geschäften sowie Wohnungen entstehen zu lassen.