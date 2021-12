Nach Jahren des Niedergangs ist für das 11,5 Hektar große Areal um die Uno-Shopping in Leonding eine Lösung gefunden: Die Wohnungsgesellschaft WAG übernimmt von den bisherigen Eigentümern das ehemalige Einkaufszentrum. Gemeinsam mit der Stadt Leonding soll in den nächsten Jahren eine Mischung und Gewerbeflächen, Büros und Geschäften und Wohnungen entstehen, heißt es in einer Presseaussendung. Derzeit gibt es für das ehemalige Einkaufszentrum eine Gewerbewidmung. Eine Widmung für Wohnbau