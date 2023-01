Hillerkasernenareal: Stadtrat kontert Bürgermeister

So hatte St. Florians Bürgermeister Bernd Schützeneder (VP), wie berichtet, kritisiert, dass ein weiterer Wohnbau ohne begleitende Verkehrskonzepte durch die Stadt den Verkehr endgültig zum Erliegen bringen würde. "Seit langem suchen wir das Gespräch mit der Stadt Linz in dieser Frage, bisher vergebens." Er unterstütze Hajart bzw. seine Lösungsansätze. Die angespannte Verkehrssituation in Ebelsberg und Pichling stehe im "eklatanten Widerspruch zu den umfassenden Wohnbau-Plänen".

Der Linzer Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) kann mit Schützeneders Position in der "Causa Linzer Süden" nichts anfangen. Statt leistbaren Wohnraum in Linz zu verhindern, solle sich dieser lieber gemeinsam mit Hajart um Verkehrslösungen für die Pendler kümmern.

