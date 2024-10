Haid heizt mit Abwärme aus der Papierfabrik

Neben dem weitläufigen Fernwärmenetz in Linz, Traun und Leonding betreibt die Linz AG zusätzlich sieben kleinere, lokale Naturwärme-Netze in Grein, Puchenau, Steyregg, Tragwein, Asten, Marchtrenk und Haid. Seit kurzem kommt im Naturwärme-Heizwerk in Haid die industrielle Abwärme aus der ansässigen Papierfabrik in Nettingsdorf zum Einsatz: Die Abwärme von heißem Dampf, der bei der Papierproduktion entsteht, wird über eine vom Projektpartner Bioenergie Gruppe neu verlegte Leitung von der Papierfabrik weg zum Heizwerk in Haid geleitet und zusätzlich zur Biomasse zur Wärmeerzeugung genutzt. Vom Heizwerk gelangt die Wärme weiter zu den Verbrauchern im Stadtteil Haid.

"Innovatives Vorzeigeprojekt"

Rund 2300 Anschlüsse können mit der industriellen Abwärme versorgt werden. "Wir sind sehr stolz, als Klimabündnisgemeinde ein solch nachhaltiges und innovatives Vorzeigeprojekt umgesetzt zu haben", sagt Christian Partoll (FP), Bürgermeister von Ansfelden. Linz AG-Vorstandsdirektor Josef Siligan verweist auf die Möglichkeit eines zukünftigen Ausbaus des Naturwärme-Netzes in Haid.

