Grünes Licht für Attraktivierung der Trauner Innenstadt

Wie berichtet, will die Wohnungsgesellschaft WAG den Bereich Johann-Roithner-Straße/Schulstraße im Trauner Zentrum neu gestalten. Die Grundlagen dafür sind im Vorjahr in einem kooperativen Planungsverfahren mit Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen sowie einem Team aus Architekten, Klimatologen, Verkehrs-, Raum- und Ortsplanern erarbeitet worden. „So konnten alle Beteiligten von Beginn an ihre Anliegen einbringen und das Projekt gemeinsam in einem konstruktiven und sachlichen Prozess erarbeiten, was bei Projektvorhaben in dieser Größenordnung beachtlich ist“, sagt Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP).

Drei Neubauten mit 100 Wohnungen

Das Areal erstreckt sich auf zwei Grundstücken mit einer Fläche von knapp 6500 Quadratmetern. Die beiden Wohngebäude in der Johann-Roithner-Straße 5 und 5a sollen durch ein Neubauprojekt mit optimaler Einbindung in das bestehende Siedlungsquartier ersetzt werden. Der Entwurf sieht die Errichtung von drei neuen, mehrgeschossigen Wohngebäuden mit mehr als 100 Wohnungen, sozialer Infrastruktur und Gewerbe, einer Tiefgarage sowie attraktiven Grünräumen und Freiflächen vorsieht. "Der Neubau wird beinahe zur Gänze auf bereits versiegelter Fläche errichtet, zusätzlich werden zu den neuen Grünflächen auch Dächer und Fassaden begrünt", sagt Horst Irsiegler, Mitglied der WAG-Geschäftsführung. Dieser Entwurf war Grundlage für den Bebauungsplan, den der Trauner Gemeinderat am Mittwoch letzter Woche beschlossen hat.

Ende Jänner 2025 soll mit dem Abbruch der Bestandsgebäude begonnen werden, bis zum Frühjahr 2029 werden die drei Gebäude in zwei Etappen errichtet.

