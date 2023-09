WAG will leistbaren Wohnraum in der Johann-Roithner-Straße schaffen

Nur mehr wenige Mieter wohnen in den beiden stark renovierungsbedürftigen Wohnhäusern Johann-Roithner-Straße 5 und 5a. Auch sie werden wohl bald ausziehen, denn die WAG will die Wohnblöcke abreißen und das Areal neu entwickeln. Dafür hat die Stadt Traun ein kooperatives Planungsverfahren gestartet, das erste in der Geschichte der Stadt. In so einem Verfahren werden alle Beteiligten an einen Tisch geholt und erarbeiten gemeinsam die Eckpunkte eines größeren Projekts.