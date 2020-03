Froschberg: Kritik an neuer Parkregelung

Es brauche "ein gesamtheitliches Parkkonzept für den Stadtteil", sagt VP-Klubchef Martin Hajart. Wenn nur in einzelnen Straßen Kurzparkzonen eingerichtet würden, würden die Dauerparker in angrenzende Straßen ausweichen.

FPÖ watscht ÖVP verbal ab

Klar könne es zu einer solchen Verlagerung kommen, sagt der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Das ändere aber nichts an der Tatsache, dass es neue Regelungen dort brauche, wo die Parkplatznot am größten sei. Und was die Bewohner entschieden hätten, würde von der Stadt nun umgesetzt. Und die FPÖ setzt nach mit einer Breitseite gegen die ÖVP: Diese zeige mit ihrer Kritik, "dass Demokratie in ihren Augen nur so lange funktioniert, solange das Ergebnis in ihrem Sinne ist". Wenn der Kreis der befragten Bewohner so weit aufgebläht werde, dass die betroffene Minderheit überstimmt werden könne, sei das Scheindemokratie. "Ungeniert stellt sich die ÖVP gegen jeden, der sich keine Luxusvilla mit privater Mehrfachgarage leisten kann", heißt es in der Aussendung der Freiheitlichen.

