FP-Wimmer will nun Rechtsanwalt werden

LINZ. Am 7. März scheidet der Linzer Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FPÖ) aus der Linzer Stadtregierung aus und strebt eine neue Tätigkeit an.

Detlef Wimmer Bild: (Weihbold)

Da es mit Wimmers Wechsel auf einen Sektionschef-Posten im Sozialministerium in Wien nichts geworden ist, will der Jus-Absolvent der Linzer Kepler-Universität nun die spezielle Ausbildung zum Rechtsanwalt machen. Wimmer wird in die neugegründete Anwaltskanzlei des Advokaten Michael Schilchegger eintreten.

Anwalt Schilchegger, ehemaliger Geschäftsführer der Linzer FPÖ, scheidet aus dem Gemeinderat aus, wo seit 2015 vertreten war. Statt Schilchegger zieht am 7. März Wimmers Büroleiter Zeljko Malesevic für die FPÖ in den Gemeinderat ein. Wie mehrmals berichtet, übernimmt der bisherige Stadtrat Markus Hein von Wimmer den Posten des Vizebürgermeisters. Neuer Stadtrat der Linzer FPÖ wird der Jurist Michael Raml. Schilchegger übernimmt dann Ramls Sitz im Bundesrat in Wien (gsto).

