Forstarbeiter von Baum am Kopf getroffen

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war heute, Mittwoch, gegen 8 Uhr bei Forstarbeiten in Kirchberg-Thening (Bezirk Linz-Land) mit einem Bagger gerade dabei, eine gefällte Esche zu Boden zu führen, als der Baum brach und einen 39-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land am Kopf traf. Der 39-Jährige hatte noch ein paar Meter davonlaufen können, weshalb ihn glücklicherweise lediglich die Baumkrone erwischte. Die Wucht des Aufpralls war jedoch so groß, dass der Forsthelm, den der Mann getragen hatte, zu Bruch ging. Der Verunfallte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Linzer UKH gebracht.

