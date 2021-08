Flammen zerstörten Wohnung in Urfahr

Als die Linzer Berufsfeuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch auf die Straße. 23 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Montag stundenlang im Einsatz, um zu retten, was schlussendlich nicht mehr zu retten war. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoß eines Hauses in der Leopold-Figl-Straße in Urfahr war ein Feuer ausgebrochen.

Der Bewohner konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb zum Glück unverletzt. Die Flammen, die rasend schnell auf die Wohnräume übergegriffen hatten, waren auch in den Bereich eines Boilers gekommen. Dabei wurde ein Ventil und auch die Leitung schwer beschädigt. Kurze Zeit später stand die Wohnung unter Wasser. Sie wurde durch das Brandereignis unbewohnbar, der Schaden ist enorm. Die Brandursache war gestern Abend noch Gegenstand von Ermittlungen.