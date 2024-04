Festival macht in Linz vier Tage lang die Stadtentwicklung zum Thema

"Es ist für jeden etwas dabei", sagt Stadtplanungsdirektor Hans-Martin Neumann und meint damit das Linzer Programm des "Co-Create Linz"-Festivals, das von 18. bis 21. April stattfindet. Linz als Mitglied der "New European Bauhaus"-Initiative reiht sich damit neben anderen Städten wie Athen und Turin ein, die Hauptveranstaltung findet in Brüssel statt.

Das Linzer Programm wird durch das Engagement des Magistrats, der Tabakfabrik, der Kunstuniversität und des Ars Electronica Center möglich. Die diversen Formate sollen Raum zum Diskutieren und Reflektieren geben, sagt Neumann, der sich auf viele interessante Gespräche und Ideen für die künftige Stadtentwicklung freut – unter anderem rund um nachhaltiges Bauen, Inklusion und hohe architektonische Qualität.

Am 18. April findet im AEC ein Symposium statt, bei der auch Redner aus München, Wien, Graz und Oslo am Podium sitzen werden. Die Linzer Stadtstrategie ist dort genauso Thema wie das Innenstadtkonzept oder der Univiertel-Masterplan. Am 20. und 21. April erwarten Besucher im AEC unter dem Motto "More than a planet" Präsentationen und Open Workshops.

An der Kunstuni können Interessierte ab 18. April die Ausstellung "Mehr als ein Gebäude" besuchen, am 19. April steht eine Gesprächsrunde zu zukunftsorientierten Kooperationen in der Architekturausbildung auf dem Programm, wie auch eine Radtour zu Bauprojekten mit nachhaltigen Materialien. Auch in der Tabakfabrik tut sich am 19. April einiges: mit Führungen durch das Haus Falk & Art Magazin, die Grand Garage oder das gesamte Areal bis hin zu Workshops, wo es beispielsweise in Kooperation mit der Kunstuni Einblicke in aktuelle Experimente zu Lehmbau in Verbindung mit Robotik gibt.

Der Festivalbesuch ist kostenlos, Infos zum Programm gibt es unter linz.at/neweuropeanbauhaus

