Eine "logische" Partnerschaft

"Wir passen gut zusammen und sprechen eine ähnliche Klientel an", sagt Sam Zibuschka, Leiter der Grand Garage in der Linzer Tabakfabrik. So gesehen sei es auf der Hand gelegen, eine engere Kooperation mit factory300 einzugehen. Diese ist nun besiegelt, seit Anfang Dezember gilt sie.

Der logische Schulterschluss bringt beiden Seiten etwas. Zum Preisvorteil kämen ein geringerer Organisationsaufwand und mehr Austausch in der Community. "Wahrscheinlich haben wir bei unseren Kunden eine größere Schnittmenge, als wir wissen", sagt Zibuschka im OÖN-Gespräch.

Die Grand Garage ist mit den ganzheitlichen Bildungsangeboten erste Adresse für junge Menschen, die sich in hochmodernen Technologien ausprobieren und innovative Fragen der Zeit finden und erarbeiten wollen. factory300 stellt das neue Arbeiten in den Mittelpunkt seines Angebotes, bietet Services, Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft. Durch die engere Kooperation sollen junge Menschen in ihrer kreativen Entfaltung unterstützt werden, sagt factory300-Geschäftsführerin Carina Heindl.

