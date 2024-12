Ein letzter Lauf im alten Jahr: In Linz ist wieder viel erlaubt

In den letzten Stunden eines Jahres mag der eine oder andere noch zurückblicken auf das, was gewesen ist. Manche schauen in diesen Stunden lieber nach vorne, hoffen auf das, was kommen wird, oder geben sich gute Vorsätze, was sie im neuen Jahr anders machen wollen.

Manche bleiben einfach bei einer liebgewonnenen Tradition, schnüren am letzten Tag des Jahres die Laufschuhe und machen sich auf den Weg, um das alte Jahr im Laufschritt zu verabschieden.

1000 Teilnehmer erwartet

In Linz wird am 31. Dezember traditionell gelaufen. Das ist auch heuer nicht anders. Beim Hypo Silvesterlauf, organisiert von TriRun Linz, werden auch heuer knapp 1000 Teilnehmer erwartet. Damit wird schon am Nachmittag vor dem Jahreswechsel sportlich Party gemacht.

Mit Start und Ziel auf dem Hauptplatz ist garantiert, dass die Aktiven auffallen und entsprechend angefeuert werden. Der Kurs führt durch die Innenstadt Richtung Volksgarten und wieder retour zum Hauptplatz. Eine oder zwei dieser Innenstadt-Runden haben die großen und kleinen Teilnehmer dabei zu absolvieren, was in Summe drei oder sechs Kilometer ergibt. Für die Kleinen und schon etwas Größeren, wie es Organisationsleiter Peter Weinzierl formuliert, geht es um 14 Uhr auf die Laufstrecke. Die Erwachsenen folgen dann eine Stunde später um 15 Uhr. Damit sollte garantiert sein, dass alle noch im Hellen das Ziel sehen und sich dort feiern lassen können.

"Es soll lustig zugehen und der Spaß soll im Vordergrund stehen", gibt Weinzierl das Motto aus. Daher sind beim Hypo Silvesterlauf verkleidete Läuferinnen und Läufer erwünscht. Das wird auch daran sichtbar, dass es eine eigene Kostümierten-Wertung gibt.

Alle Informationen und Anmeldungen bis 29. Dezember auf www.silvesterlauf-linz.at

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

