Ein "Dancing Star" und der Sinn des Lebens

Die kleine Bühne im Benediktsaal des Stiftes Wilhering war Anfang der Woche der Platz, an dem die Schauspielerin Lilian Klebow auf Einladung des Vereins Forum Humanismus Wilhering ihr Buch "Reise zurück zu mir" vorstellte.

Es war der Auftakt der neuen Eventreihe "Kommen wir ins Gespräch...!", mit der der im vergangenen Jahr gegründete Verein Brücken bauen und Barrieren abbauen will. "Wir müssen das Thema Humanismus breiter anlegen, müssen in eine gemeinsame Problemlösung kommen, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln", sagt Obmann Peter Weixelbaumer und formuliert damit das Ziel.

Hebefigur mit Rippenbruch

Klebow war ein mehr als passender Gast, denn die Schauspielerin, Sängerin und Autorin ist auch Ehefrau und Mutter von zwei Kindern und derzeit dank der ORF-Show "Dancing Stars" auf dem Parkett der Erfahrung tätig. "Das ist ein großes Geschenk, auch weil man an seine Grenzen kommt", verriet Klebow. Das bringe auch schmerzliche Erfahrungen mit sich. "Die Schmerzen sind okay", meinte Klebow mit Hinweis auf ihre beiden im Tanztraining gebrochenen Rippen. In der dieswöchigen Live-Show von "Dancing Stars" am Freitag würden die Menschen sehen können, dass man eine Hebefigur auch mit gebrochenen Rippen machen kann.

Für die Schauspielerin überwiegt aber das Positive aus dem Tanzen mit einem Profi. Denn: "Man wird als Mensch wahrgenommen." Genau deshalb habe sie auch das Buch geschrieben, in dem das Forschen, Träumen und Entdecken genauso seinen Platz findet wie die Sehnsucht nach echten Gefühlen und loszulassen lernen, weil dies der Schlüssel zum Glück sein könne, wie sie aus ihrem Buch zitierte.

"Jeder von uns beeinflusst die Welt um sich", sagte Klebow, die sich auch mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft beschäftigt. Die nichts vom Retuschieren von Bildern hält, weil eine "Frau um die 40 mit zwei Kindern" so aussieht. Sprach es aus, deutete auf sich und lächelte.

Aus Vision soll Mission werden

In der an die Lesung anschließenden kleinen Talkrunde mit Klebow, Abt Reinhold Dessl, "Urban Miner" Chris Müller, Psychologin Andrea Drack-Furch und der ehemaligen Influencerin Anna-Sophie Standl wurde über den Sinn des Lebens sowie die Frage diskutiert, wie eine erstrebenswerte Zukunft im digitalen Wandel aussehen könnte. Tenor: Die Vision einer menschlicheren Gesellschaft müsse zur Mission werden und "wir sind in der Position, etwas zu verändern".

Die Balance sei entscheidend, um im Leben Sinn zu finden und in allem Maß zu halten, wie es Abt Dessl formulierte. Und die ehemalige Influencerin Standl, die durch einen Schlaganfall aus der virtuellen Welt "geschleudert" wurde und seither Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene auf die Verführungen der digitalen Welt hinweist und ihnen vor Augen führt, dass weniger viel mehr sein kann, hatte denn auch für alle Zuhörer den passenden Ratschlag: "Geht's auf einen Kaffee und legt's das Handy weg."

Talk-Format wird fortgesetzt

Menschen zusammenführen sollen auch die nächsten Veranstaltungen des Forums Humanismus Wilhering. Am 17. April ist Gerhard Drexel, Aufsichtsratspräsident von Spar Österreich, mit seinem Buch "Auf den Spirit kommt es an" im Stift Wilhering zu Gast, am 11. Mai spricht dann ORF-Moderatorin Barbara Stöckl zu ihrem Buch "Was wirklich wichtig ist".

