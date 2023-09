Schnellfahrer sind in Traun keine Seltenheit - zum Leidwesen der Anrainer, der Polizei und auch der Politik. Einen bremsenden und disziplinierenden Effekt soll nun das neue, eigens für die Stadtpolizei angekaufte Radarauto haben.

Dieses ist mit einer automatisierten Geschwindigkeitsmesseinrichtung ausgestattet, die Einhaltung der jeweils geltenden Geschwindigkeitslimits werden 24 Stunden, sieben Tage die Woche kontrolliert. Verstöße werden automatisch dokumentiert und verarbeitet, die Strafen selbst stellt die Bezirkshauptmannschaft. Die Inbetriebnahme des Fahrzeugs folgt noch im September.

"Das Ziel ist, dass sich die Menschen in jeder Trauner Siedlung, allen voran dort, wo ein 30er gilt, an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten", sagt Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP). Nachsatz: "Egal wo man in Traun fährt, man kann jederzeit geblitzt werden."

Das Radarauto, das an wechselnden Standorten im Stadtgebiet positioniert werden soll, hat für Koll hohes Potenzial die Verkehrssicherheit zu erhöhen. "Ich appelliere an alle, die Tempolimits zu beachten."

