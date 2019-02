Edel-Asiate will Filetstück in der Linzer Altstadt

LINZ. Der Rikscha-Betreiber Andy Do will „480 Grad“ am Alten Markt. Er sieht mit 70 Sitzplätzen drinnen und 90 draußen in dieser Lage eine Riesen-Chance.

Der Alte Markt in Linz ist ein begehrter Standort. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Er sprudelt über vor Ideen und will möglichst bald den Vertrag unterschreiben: Andy Do, der Betreiber des vietnamesischen Lokals Rikscha in der Hofgasse 12 hat „höchstes Interesse“ am Standort der früheren Pizzeria „480 Grad“ am Alten Markt. Sie ist das Gastro-Filetstück in der Altstadt und sie ist wegen einer Pleite geschlossen.

Wie berichtet, wurde mit „480 Grad“ auch das Szene-Lokal Tiki-Tiki in die Insolvenz gerissen sowie die Bar „Frau Dietrich“. Nur Letztere sei laut Insolvenzanwalt Johannes Mühllechner positiv zu führen. Sie wird weiterbetrieben.

Rikscha-Betreiber Andy Do verhandelt um das Lokal am Alten Markt mit bekannten Partnern. Seine kleine „Rikscha“ in der Hofgasse ist ein Lokal im Bereich der Familie des verstorbenen Altstadtinvestors Walter Mayer, dessen Geschäfte sein Sohn Johannes weiterbetreibt; die frühere „480 Grad“ ebenso.

„Wir sind mit Andy Do intensiv im Gespräch. Noch ist nichts unterschrieben. Es gibt auch andere Interessenten“, sagt Johannes Mayer. Er ist an einer nachhaltigen Lösung interessiert. „Die Altstadt ist mir genauso wichtig, wie sie es für meinen Vater war“, sagt er. Gastronom Do lässt sich nicht bremsen. Er will bereits Anfang April seine neue „Rikscha“ aufsperren und damit in der Altstadt in die erste Reihe. Im Gegenzug soll die kleine „Rikscha“ geschlossen werden.

Asiate Nr. 2 statt p‘aa

„Miyako Ramen“ heißt das Lokal, das in der Altstadt statt des längst geschlossenen Veggie-Versorgers p’aa eröffnen wird. „Die kommen aus Wels“, sagt Harald Zeman von der Hausverwaltung LIVEG. Wer genau und wann es aufsperrt, konnte Zeman nicht sagen.

