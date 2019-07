Donaubus nimmt jetzt offiziell Fahrt auf

„Was uns immer schon gefallen hat, war der legendäre Donaubus aus den 50er Jahren. Wir wollen die damalige Idee des Donaubuses wieder aufleben“, sagte Markus Luger. Gemeinsam mit seinem Bruder Peter Luger arbeiten sie rund zwei Jahre an dem Projekt. Am Montagvormittag durften zuerst Pressevertreter an Bord, bevor der reguläre Betrieb am Dienstag um neun Uhr losgeht.

Die Brüder arbeiteten fast zwei Jahre an dem Projekt. Bild: (Volker Weihbold)

Von Mai bis September im Stundentakt

Der selbstgebaute Katamaran pendelt von Mai bis September täglich von Ottensheim nach Linz und kann pro Fahrt maximal 12 Personen mit Fahrrad, Kinderwagen oder Rollstuhl aufnehmen. In der Früh startet die Fähre um neun Uhr. Zu jeder vollen Stunde ist die Abfahrt in Ottensheim in der Nähe der Querfähre. In Linz startet sie immer 20 Minuten nach der vollen Stunde an der Anlegestelle bei der Flußgasse. Letzte Abfahrt ist immer um 18 Uhr.

"Wir haben uns in der Vergangenheit, wenn wir über den alltäglichen Verkehr diskutiert haben, die Gewässer außer Acht gelassen. Aber die Donau kann eine sehr gute Verbindung zwischen Zentren herstellen“, sagte Landesrat Max Hiegelsberger. Laut Markus Luger soll das Projekt die Leute dazu bringen, die Donau als alltägliche Verkehrsinfrastruktur zu betrachten.

Video: So fährt es sich mit dem Donaubus