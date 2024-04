Digitale Durchsagen statt Tonbandstimme bei den Linz Linien

Die Elektronische Fahrplanauskunft (EFA) auf der LINZ AG-Website erscheint ab 8. April in neuem Look, ist noch funktionaler und auch perfekt am Handy aufrufbar.

Zwei Digitalisierungsschübe kündigen die Linz AG Linien für kommende Woche an. Ab Montag ist die gewohnte Tonbandstimme in den Fahrzeugen Geschichte. Sie wird durch digitale Sprachdurchsagen ersetzt, aufwändige Studioaufnahmen sind dann nicht mehr nötig. Die verwendete Software wird schon in vielen Ländern und Sprachen eingesetzt. Geschriebener Text wird in eine angenehme, neutrale Sprechstimme umgewandelt.

Neues Design für Fahrplanauskunft

Die zweite Neuerung betrifft die Elektronische Fahrplanauskunft auf der Linz AG-Website, die ab Montag in einem neuen Design erscheint und damit neue Funktionalität bringen soll. Im Zentrum steht eine neue Kartendarstellung, erweiterte Funktionen sind etwa eine Point of Interest-Anzeige. "Die beiden Services ergänzen sich zudem ideal. Während sich die neuen Durchsagen in den Öffis auf ganz wesentliche Infos zum Linienverkehr konzentrieren, bietet die Elektronische Fahrplanauskunft viele zusätzliche Funktionen wie eine umfassende und schnell abrufbare ‚Point of Interest‘-Anzeige“, sagt Linz AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner.

