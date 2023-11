Damen-Eishockey feiert in Linz 20-Jahr-Jubiläum

Die Organisation wurde im Jahr 2003 als Teil der Tornados Linz gegründet und seither immer weiterentwickelt. Seit 2012 gibt es ein Nachwuchsprogramm (Ice Kittens), seit Frühjahr 2014 ist der Verein eigenständig. Aktuell sind fast 90 Damen und Mädchen in verschiedenen Alters- und Leistungsstufen aktiv.

Sportlich läuft es aktuell noch nicht nach Wunsch, in der Damen-Eishockey-Bundesliga (DEBL) rangieren die jungen Linzerinnen am Tabellenende. "Die Mädels brennen darauf, in einer gut gefüllten Halle zu spielen. Und genau das wünschen wir uns alle zum Jubiläum", sagt Obmann Helmuth Wiesinger.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

