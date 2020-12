Corona erschwert Unterstützung für die Obdachlosen

In der kalten Jahreszeit ist die Wärmestube für gewöhnlich gut besucht. Obdachlose können sich im Caritas-Tageszentrum tagsüber aufwärmen, erhalten Essen und Getränke. Dieses Jahr herrscht, genauso wie im Off’nstüberl der evangelischen Stadtdiakonie, notgedrungen weniger Betrieb.

Die Corona-Schutzmaßnahmen erlauben auch in diesen Einrichtungen keinen großen Andrang, Abstandhalten ist auch für Obdachlose Pflicht. Die Zahl derer, die sich gleichzeitig in der Wärmestube oder im Off’nstüberl aufhalten dürfen, ist beschränkt. "Corona macht unsere Arbeit noch schwerer", sagt Stadtdiakonie-Geschäftsführer Georg Wagner. Abstandhalten und Zugangsbeschränkungen seien besonders für Menschen mit psychischen Problemen oder Suchterkrankungen eine große Hürde. "Die Sorge ist groß, dass hier Menschen auf der Strecke bleiben, weil wir sie nicht mehr erreichen", sagt Wagner. Im Stich gelassen werden Betroffene in Linz aber nicht.

So ist derzeit etwa die Notschlafstelle NOWA vom Sozialverein B37 nicht nur über Nacht, sondern 24 Stunden geöffnet. "Wir sind gut ausgelastet, haben aber noch Reservebetten frei", sagt B37-Geschäftsführer Christian Gaiseder. Zudem betreibt der Verein in den Wintermonaten eine "Kälteschutz-Hotline". Dienstags, donnerstags und freitags können sich Menschen unter 0732 /77 67 67-500 oder kaelteschutz@b37.at melden, die einen hilfsbedürftigen Obdachlosen sehen. Streetworker kümmern sich um die Person. Eine medizinische Basisversorgung erhalten Obdachlose montags und freitags zwischen 17 und 18 Uhr beim sogenannten "Help-Mobil" in der Baumbachstraße. Und im "Krankenzimmer" der Caritas werden obdachlose Menschen nach einem Spitalsaufenthalt betreut.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.