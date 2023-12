Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in Linz: Volksgarten und Bauernberg-Park gesperrt

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sind in den vergangenen 24 Stunden im Linzer Zentralraum zusammengekommen, örtlich sogar etwas mehr. Für die Landeshauptstadt ist das ein Ereignis, das so nur alle paar Jahre vorkommt – und die Einsatzkräfte der Stadt vor Herausforderungen stellt.

Winterdienst im Dauereinsatz

Sowohl das Schneeräumungs-Team des Geschäftsbereiches Stadtgrün und Straßenbetreuung als auch die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren verzeichneten über die Nachtstunden hinweg eine Vielzahl an Einsätzen. Das Team der Schneeräumung steht mit insgesamt 56 Personen und allen Fahrzeugen im Dauereinsatz, um Haupt- und Nebenfahrbahnen zu räumen. Auch im Öffentlichen Verkehr kann es weiterhin zu Behinderungen und Verspätungen kommen, informieren die Linz Linien auf ihrer Website.

Mehr zum Thema: Zahlreiche Zugstrecken in Oberösterreich unterbrochen

Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren mussten bereits vielfach ausrücken, um umgestürzte Bäume von Straßen und Stromleitungen zu entfernen. So warnte etwa die Freiwillige Feuerwehr Pichling auf ihrer Facebook-Seite: "Wenn möglich vermeidet bitte Autofahrten. Ohne Allradantrieb ist stellenweise kein Durchkommen in Pichling". Entsprechend der Wetterprognosen ist damit zu rechnen, dass die Einsätze noch den gesamten Tag über andauern werden.

Lesen Sie dazu auch: Starker Schneefall ist vorbei, klirrende Kälte ab Sonntag

Video: Aus Leonding meldet sich OÖN-Redakteur Manfred Wolf:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Parkanlagen meiden"

Wegen des großen Schneedrucks und der damit verbundenen Gefahr durch herabstürzende Äste wurde der Volksgarten und der dortige Weihnachtsmarkt vorsorglich gesperrt, teilte die Stadt Linz am Samstagnachmittag mit. Auch Bauernberg-Park sowie die B129 in Fahrtrichtung Wilhering sind derzeit gesperrt. Die Stadt Linz und ihre Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, Parkanlagen zu meiden und auf vermeidbare Wege im Straßenverkehr zu verzichten.

Bildergalerie: Schneebedecktes Linz (Foto: sd) Bild 1/12 Galerie ansehen

"Ich ersuche die Linzerinnen und Linzer um Verständnis für die vorsorglichen Sperren der Parkanlagen und bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Linz, die seit den Nachtstunden im Dauereinsatz stehen. Die Situation wird von den zuständigen Geschäftsbereichen fortlaufend evaluiert", wurde Bürgermeister Klaus Luger in einer Aussendung zitiert.

Ein seltener Anblick: Auch in Alt-Urfahr wurden am Samstag Schneemänner gebaut. Bild: jup

Empfehlungen der GeoSphere Austria:

Reduzieren Sie im Straßenverkehr die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand! Achten Sie auf den verstärkten Einsatz von Schneeräumfahrzeugen

Vermeiden Sie nach Möglichkeit nicht notwendige Autofahrten

Beobachten Sie die lokale Wetterentwicklung, holen Sie Warninformationen der Behörden ein und beachten Sie deren Anweisungen

Planen Sie Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein

Parken Sie Fahrzeuge nicht in der Nähe von Bäumen

Rechnen Sie mit lokalen Ausfällen der Energieversorgung

Meiden Sie nach Möglichkeit Wälder, Parks und Alleen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner