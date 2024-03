Bernd Waß will Philosophie auch für Laien zugänglich machen

Wenn Bernd Waß spricht, dann erkennt man rasch den leidenschaftlichen Philosophen. Aber der Salzburger, der Co-Direktor der Wiener School of Philosophy und Führungskräfteentwickler ist, will von möglichst vielen verstanden werden. Und so ist sein neues Buch "Die Zeit der Vernunft" auch eines für Laien, wie er im OÖN-Gespräch sagt. Am 22. April präsentiert er sein Werk in der Nova Zone in der Linzer Tabakfabrik, auf den Tag genau 300 Jahre nach dem Geburtstag von Immanuel Kant.