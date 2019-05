Auto geriet auf der A7 in Vollbrand

Der Lenker und eine Beifahrerin fuhren auf der A7 Richtung Freistadt, wo das Fahrzeug im Gemeindegebiet von Engerwitzdorf, Höhe Schweinbach, in Vollbrand geriet.

Der Lenker nahm einen Leistungsabfall wahr und bemerkte Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeuges. Er hielt umgehend am Pannenstreifen an. Aus dem Motorraum schlugen bereits Flammen. Ein nachkommender Lenker hielt ebenfalls sofort an und versuchte mit seinem Feuerlöscher aus dem Firmentransporter das Feuer zu löschen, half aber nicht mehr. Das Feuer griff binnen Minuten auf das ganze Auto über.

Die Freiwillige Feuerwehr Schweinbach und Treffling wurden zu dem Brand alarmiert. Verletzt wurde niemand, die beiden Insassen kamen mit dem Schrecken davon.