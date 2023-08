Auch die SPÖ will den Urfahraner Jahrmarkt nicht verlegen

Das Urfahraner Jahrmarktareal macht wieder von sich reden - zum einen wegen der fehlenden Begrünung, zum anderen wegen der neu entbrannten Verlegungsdebatte.

Entfacht hatte diese Linz+ mit ihrem Vorschlag, den Jahrmarkt doch auf das ÖBB-Areal in der Heizhausstraße zu verlegen. Nach der FPÖ erteilt diesem nun auch Bürgermeister Klaus Luger (SP) eine Abfuhr, eine Verlegung stehe nicht zur Diskussion.

Luger argumentiert, dass der Urfahraner Jahrmarkt und andere Veranstaltungen seit Jahrzehnten auf der gewidmeten Veranstaltungsfläche in Urfahr stattfinden, zudem sei besagtes ÖBB-Areal für Betriebsansiedelungen gewidmet. "Der Linz+Vorschlag ist ein Minus-Vorschlag und ist damit nicht gut für Linz. Unüberlegtheit und Unwissenheit über die städtische Entwicklung kennzeichnen diese Idee aus. Denn diese Fläche in der Heizhausstraße ist mit ihren 120.000 Quadratmetern das einzige in dieser Größenordnung für Betriebsansiedlungen gewidmete Areal. Der Jahrmarkt bleibt in Urfahr, das ist fix", will Luger einen Schlussstrich unter die Debatte ziehen. Es sei irritierend, dass Linz+ die Marktbeschicker durch solche Ideen verunsichere.

