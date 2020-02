Alkolenker wollte nach Unfall beim Einparken flüchten

Ein 37-Jähriger aus Trinidad und Tobago, der in Linz wohnt, fuhr mit seinem Pkw am späten Donnerstagabend auf der Herderstraße in Leonding. Nahe der Kreuzung mit der Wimmerstraße wollte er sein Fahrzeug parallel zum Straßenrand in einer Parklücke abstellen und beschädigte dabei ein anderes Auto.

Der Lenker fuhr weiter, weit kam er allerdings nicht: Etwa 200 Meter wurde er von einer Polizeistreife angehalten. Der Probeführerscheinbesitzer hatte 1,98 Promille Alkohol im Blut, seinen Führerschein musste er abgeben.