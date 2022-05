"Aktion sauer" für die Ferihumerstraße geplant

Der Urfahraner Markt ist wieder vorbei, die Debatten um die Verkehrssituation in der Ferihumerstraße sind geblieben. Dort gilt seit kurzem in beiden Fahrtrichtungen ein Durchfahrtsverbot, ausgenommen Anlieger- und Radverkehr. Während des Jahrmarktes gab es, wie berichtet, Probleme mit Parkplatzsuchenden, die das Verbot ignorierten. Eine neue Beschilderung, das Aufstellen von Scherengittern und der Einsatz eines Security-Dienstes waren die Folge.

Am Samstag demonstrierten zudem die Anrainer für eine "nachhaltige Verkehrsberuhigung", sie kritisieren die neuen Regeln (auch unabhängig von der Urfahraner-Markt-Thematik) zum Teil scharf.

Vizebürgermeister Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) will für künftige Urfahraner Märkte nun prüfen, welche Lösungen noch möglich wären. Mit Blick auf die Urfahraner-Markt-freie Zeit geht er davon aus, dass das Durchfahrtsverbot kombiniert mit Schwerpunktaktionen den gewünschten Erfolg bringen könne. Am Freitag werde es mit dem Stadtpolizeikommando eine "Aktion sauer" geben, kündigt Hajart an. Gestraft wird dabei nicht, jene, die unerlaubterweise in die Ferihumerstraße einfahren, bekommen eine Zitrone, die anderen etwas Süßes.

Weiterhin Thema ist auch die Verkehrsberuhigung in der Inneren Stadt, konkret im Neustadtviertel. Die SPÖ Innenstadt-Süd drängt beim neuen Verkehrsreferenten auf eine rasche Umsetzung von Verkehrslösungen. Hajart hält dazu fest, dass beispielsweise ein zusätzlicher ampelgeregelter Schutzübergang in der Humboldtstraße bereits geprüft werde. Darüber hinaus seien weitere Verbesserungsmaßnahmen in Planung.