Älteste Linzerin ist 106 Jahre alt

Streng genommen ist Hubauer-Furthmayr keine Linzerin, denn sie wurde am 28. Oktober 1918 in Kirchberg-Thening geboren. Aber schon im Alter von sechs Jahren kam sie nach Linz, um die Kreuzschwestern-Schule zu besuchen.

Nach dem frühen Tod ihres Vaters wuchs Hubauer-Furthmayr in bescheidenen Verhältnissen mit zwei Geschwistern auf. Ihre Mutter arbeitete als Schneiderin und zog von Bauernhof zu Bauernhof.

Onkel nahm sie auf

Nach der Schulzeit wurde sie von ihrem Onkel, einem Molkereibesitzer, bei sich aufgenommen. Ein Umstand, der sie beruflich in diesen Bereich brachte. Bald übernahm sie mehr Verantwortung in der Molkerei, bis sie 1957 schließlich zur Geschäftsführerin der Zentralmolkerei Furtmayr wurde.

Die Branche war damals eine reine Männerdomäne, doch die jetzt 106-Jährige behauptete sich in dieser Welt souverän und war federführend bei drei Fusionen mit Genossenschaftsmolkereien tätig. Auch die heute noch bestehende Marke „Almliesl“ wurde unter ihrer Führung geschaffen.

Zufriedener Lebensabend

Heute lebt sie zufrieden in ihrem Zuhause in Linz und genießt die Besuche ihrer Enkel und Urenkel.

Zu ihrem Geburtstag bekam sie Besuch der Stadtspitze. Sozialreferentin Karin Hörzing der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer gratulierten ihr persönlich und zeigten sich beeindruckt von Hubauer-Furthmayr. Sie sei ein Beispiel für die Stärke und das Durchhaltevermögen der älteren Generation, die so viel zur Entwicklung unserer Stadt beigetragen hat.

66 über 100-Jährige in Linz

In Linz leben aktuell 65 Personen, die die 100 Jahre überschritten haben. Diese Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Dies wird von den Verantwortlichen auch mit der Lebensqualität in der Landeshauptstadt und dem gut funktionierenden sozialen Netz in Linz in Zusammenhang gebracht. Durch Angebote wie "Essen auf Rädern" oder mobilen Pflegediensten, gibt es ein Netzwerk, das den älteren Mitbürgern die Möglichkeit, möglichst lange in ihren eigene vier Wänden zu bleiben, so Hörzing und Prammer.

