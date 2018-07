Vermisste Hirtenhündin Anouk in Linz gefunden

LINZ. Nach dem OÖN-Bericht über die vermisste Hirtenhündin Anouk kam noch am selben Abend die erleichternde Nachricht der Besitzerin: "Anouk wurde gefunden! Tausend Dank für die Mithilfe!"

Die Hirtenhündin Anouk ist sehr gutmütig. Bild: privat

Seit Dienstagvormittag war die siebenjährige Hündin abgängig. Am Nachmittag meldeten sich die besorgten Besitzer bei den OÖN. Zuletzt hatten sie Anouk um neun Uhr in der Baumbachstraße in Linz gesehen.

Mehr als 200 Mal wurde der Vermisstenaufruf auf nachrichten.at auf Facebook geteilt. Mit Erfolg: Gegen 23 Uhr konnte Salome Schramm ihre geliebte Hündin mit dem grünen Halsband wieder in die Arme schließen.

