64 Problemfälle bei Linzer Straßennamen

Mehr als 1800 Seiten stark ist der Linzer Historikerbericht rund um die Linzer Straßennamen. Unter der Leitung von Stadtarchivdirektor Walter Schuster untersuchte eine eigens eingerichtete Kommission, ob und inwieweit deren Namensgeber historisch belastet sind. Im Fokus stand dabei Nationalsozialismus genauso wie Antisemitismus, Rassismus oder autoritäres Gedankengut.

64 "Problemfälle" konnten definiert werden, darunter sind auch einige prominente Namen wie Unternehmer Ferdinand Porsche oder der ehemalige Landeshauptmann Heinrich Gleißner zu finden.

Einteilung in fünf Kategorien

Insgesamt gibt es in Linz derzeit 1158 offiziell benannte Straßenflächen, 566 von ihnen sind nach Personen benannt, die meisten davon nach Männern. Insgesamt wurde vom Forschungsteam zu 184 Personen recherchiert, für 96 von ihnen wurde eine Kurzbiografie erstellt. Diese 96 wurden wiederum auf fünf vorab definierten Kategorien zugeteilt.

Kategorie eins umfasst die Kriterien "aktives Handeln und extrem starke Propagierung von gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit", Kategorie zwei wird mit "stabiler Spur im Erwachsenenleben" tituliert. Darunter fallen etwa Funktion in Parteien und Organisationen, zu deren Wesenskern Rassismus, Antisemitismus und antidemokratische Einstellung gehören. Für die Kategorie drei ("keine stabile Spur") sind Faktoren wie eine einfache NSDAP-Mitgliedschaft entscheidend. In Kategorie vier fallen jene, bei denen auf Grund der Untersuchungskriterien kein Diskussionsbedarf besteht, in Kategorie fünf ist ein Fall gereiht, wo es nur Verdachtsmomente, aber keine eindeutige Quellenlage gibt.

Vier stark belastete Persönlichkeiten

Kategorie eins ist somit jene mit der höchsten Belastung. Hier sind folgende vier Personen mit folgenden Begründungen gelistet.

Komponist Hans Pfitzner: Er trat früh als überzeugter, radikaler Antisemit auf und propagierte Antisemitismus im Bereich der Musik. Pfitzner betrieb Wahlpropaganda für die NS und verharmloste den Nationalsozialismus und den Holocaust auch noch nach dem Ende der NS-Herrschaft.

Konstrukteur Ferdinand Porsche: Porsche nahm eine zentrale Funktion in der NS-Kriegswirtschaft ein und war ein aktiver Förderer von Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen. Porsche nahm dabei deren Tod genauso wie den Tod ihrer Kinder durch unmenschliche Zustände in den Lagern in Kauf.

Unterhaltungskünstler Franz Resl: Er vertrat als NS-Propagandist einen radikalen Antisemitismus und war als Ratsherr Teil der nationalsozialistischen Linzer Stadtverwaltung.

Bischof Johannes Maria Gföllner: Der Bischof propagierte öffentlich und einflussreich Antisemitismus und nahm bei der Abschaffung der Demokratie in Österreich eine zentrale Rolle ein.

In der Kategorie 2 wurden insgesamt 21 Personen eingereiht, folgende Namen sind dort gelistet:

Achleitner Viktor, Beurle Carl, Depiny Adalbert, Diller Richard, Dinghofer Franz, Eder Gustav, Ginzkey Franz Karl, Gleißner Heinrich, Hamerling Robert, Hirt Max, Karajan Herbert von, Krempl Josef, Müller-Guttenbrunn Adam, Pflanzl Otto, Raab Julius, Schatz-dorfer Hans, Schießl Rudolf, Sperl Hans, Stelzhamer Franz, Wagner Richard und Weinheber Josef

Die Kategorie drei umfasst 39 Namen. Aufgabe der Kommission sei es nicht gewesen, Handlungsempfehlungen auszusprechen, sagte Schuster bei der heutigen Präsentation, das seit bereits vorab so definiert gewesen. Hintergrund der Untersuchung war wie berichtet ein Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2019. Schuster verwies darauf, dass die Arbeit durch die Corona-Pandemie samt Lockdowns stark erschwert und in die Länge gezogen worden. So seien etwa Termine im Bundesarchiv Berlin mehrfach ins Wasser gefallen.

Umbenennungen in Einzelfällen denkbar

Der Ball, welche Folgen der Bericht nun haben wird, liegt nun bei der Politik, konkret beim Stadtsenat. Bürgermeister Klaus Luger (SP) sieht in dem umfassenden Bericht eine gute Basis für weitere Diskussionen, bis Jahresende soll es eine Entscheidung über Handlungsschritte geben. Im Fokus werden dabei die Kategorien eins bis drei stehen, kündigte er an.

Er wolle den politischen Diskussionen nicht vorgreifen, sagte Luger heute, bei den vier Straßennamen in der Kategorie eins, gehe er aber davon aus, dass dieses als so problematisch gesehen werden, dass es zu Debatten über Umbenennungen komme werde.

Neben Umbenennungen seien weitere Schritte denkbar: angefangen von Adaptierungen des Linzer Straßenverzeichnisses über Zusatztafeln und QR-Codes-Lösungen, auch hier wollte Luger den Diskussionen und potenziellen Entscheidungen aber nicht vorgreifen. Umbenennungen sind, wie kürzlich berichtet, allen voran für die betroffenen Anrainer mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden.

"Wichtiger Grundstein"

Wie der Bürgermeister sprach auch Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen, dem Forschungsteam seinen Dank aus. "Mit dieser Aufstellung liegt erstmals umfassend und wissenschaftlich aufgearbeitet auf dem Tisch, welche Straßen in unserer Stadt nach historisch belasteten Personen benannt sind. Das ist ein wichtiger Schritt in der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit", sagt Langer, der in dem Bericht einen wichtigen Grundstein für das weitere Vorgehen sieht, ohne dabei konkreter zu werden.

Die Kommission

Neben Schuster gehörte auch Cornelia Daurer vom Stadtarchiv , Marcus Gräser, Vorstand des Instituts für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler Uni, Brigitte Kepplinger, Obfrau des Vereins Schloss Hartheim, Martin Krenn, Abteilungsdirektor des Archivs für Wissenschaftsgeschichte im Naturhistorischen Museum Wien, sowie Cornelia Sulzbacher, Direktorin des oö. Landesarchivs der Historikerkommission an.