Wenn eine Straße plötzlich anders heißt

Bild: Insgesamt gib es rund 1150 Straßen in der Landeshauptstadt – etwas mehr als 550 von ihnen sind nach Personen benanntPeter Pauer

Jüngst wurde etwa die Forderung laut, die Saporoshjestraße auf Saporischschjastraße zu ändern, um damit von der russischen auf die ukrainische Schreibweise zu wechseln. Zudem läuft aktuell eine Petition des Kulturvereins "Die Fabrikanten", die sich in Würdigung des Philosophen Ludwig Wittgenstein dafür stark macht, die Steingasse doch in Wittgensteingasse umzubenennen.

Ein Thema sind Straßenumbenennungen auch im Kontext des Linzer Historikerberichtes, der Ende November vorliegen soll. Seine Fertigstellung hat sich, wie berichtet, pandemiebedingt verzögert. Dabei wird unter der Leitung von Stadtarchivdirektor Walter Schuster geprüft, inwieweit die Namensgeber für die Linzer Straßen historisch belastet sind – mit Blick auf Nationalsozialismus, Rassismus genauso wie Antisemitismus.

Was bedeutet es aber nun, wenn eine theoretisch angedachte Umbenennung in die Praxis umgesetzt wird? Möglich wird eine solche in Linz mit einer politischen Mehrheit, konkret mit einem Stadtsenatsbeschluss. Der mit der Umbenennung verbundene organisatorische und bürokratische Aufwand ist vor allem für die betroffenen Anrainer hoch.

"Schwerwiegender Grund"

Sämtliche Dokumente, die die Wohnanschrift enthalten, müssten geändert werden, darum kümmern müssten sich die Anrainer selbst, heißt es dazu von Bürgermeister Klaus Luger (SP). Der Magistrat könne hier nicht von allein tätig werden: "Wir könnten den Betroffenen nur die anfallenden Gebühren rückerstatten."

Änderungsbedarf gibt es auch abseits von den Dokumenten: angefangen von Visitenkarten über Straßenschilder bis hin zu Stadtplänen. Auch Rettungsorganisationen, Post und Co müssten über die Neuerung informiert werden.

Faktoren wie diese seien der Grund, warum bisher immer sehr defensiv bei Umbenennungen vorgegangen sei, so Luger. "Ohne einen schwerwiegenden Grund" sei eine solche ohnehin nicht denkbar (mehr dazu unten).

Ob es mit den Ergebnissen des Historikerberichtes Umbenennungen geben wird, werde nach dessen Vorliegen entschieden. Eine denkbare Variante wäre etwa auch die Anbringung von Zusatzschildern.

Der Fall „Langoth“

Ein Beispiel für eine Straßenumbenennung in der jüngeren Vergangenheit ist jene der Langothstraße im Jahr 1986.

Franz Langoth war nicht nur Linzer Oberbürgermeister (1944 bis 1945), sondern auch SS-Brigadierführer und als Richter des NS-Volksgerichtshofes für zumindest 41 Todesurteile verantwortlich gewesen. Der Umbenennung auf Kaisergasse waren viele Debatten vorangegangen, weiß Schuster. Kritik an der Entscheidung kam auch von einem Teil der Anrainerschaft – begründet nicht mit politischen Motiven, sondern mit den mit der Umbenennung verbundenen ungeliebten Behördengängen. Pikantes Detail am Rande: Die Ernennung nach Langoth war erst 1973 erfolgt.

Mit der Baumgärtelstraße gab es im Jahr 2001 zudem eine Umwidmung. Ursprünglich war diese nach dem Dichter Karl Emmerich Baumgärtel benannt – als offensichtlich wurde, dass dieser Hauptstellenleiter im Gaupresseamt Oberdonau war, wurde Gewerkschaftsfunktionär Emil Baumgärtel neuer Namensgeber.