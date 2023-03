3-Brückenlauf verlegt Start und Ziel zum Lentos

Tradition drückt sich auch in Zahlen aus. Der Internationale Linzer 3-Brückenlauf ist ein Klassiker, wird heuer die 34. Auflage erleben. Und er wird am 29. April – knapp zwei Wochen nach dem Linz-Marathon am 16. April – seinem Namen wieder voll und ganz gerecht.

Nibelungenbrücke, Neue Eisenbahnbrücke und Voestbrücke werden von den Läuferinnen und Läufern im Verlauf der sechs Kilometer langen Strecke überquert. Mehr als 300 Anmeldungen liegen schon jetzt vor, dies stimmt die Organisatoren zuversichtlich.

Der logistische Aufwand wird minimiert

Bei aller Tradition gibt es aber heuer auch Neuerungen. Die auffälligste ist der Start-und-Ziel-Bereich, der beim Lentos Kunstmuseum angesiedelt sein wird. Damit endet der Linzer 3-Brückenlauf erstmals nicht vor dem Kultur Hof in der Ludlgasse. Auch der Start beim Parkbad ist Vergangenheit, wie Organisator Wolfgang Pfeiffer, Hof-Geschäftsführer, im OÖN-Gespräch sagte.

Durch die Kooperation mit dem Lentos wird der logistische Aufwand minimiert, weil man "nicht zweimal auf- und abbauen" müsse, sondern einmal alles, was notwendig sei, einrichten könne. Zudem biete die Freifläche unter dem Lentos auch einen Platz, bei dem die Aktiven witterungsgeschützt seien, so Pfeiffer.

Der Hauptlauf startet am Samstag, 29. April, um 15 Uhr, wie gewohnt gibt es neben der Einzel- auch eine Paarwertung, den Firmen- und Vereinscup sowie den Schülercup. Anmeldungen und Informationen unter alohasportevents.at/3-brueckenlauf

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

