3-Brücken-Lauf erstmals am Sonntag

Auch im 35. Jahr will der Linzer 3-Brücken-Lauf bleiben, was er ist: eine Sportveranstaltung für Profis, Hobbyläufer und die Familien, bei der die gemeinsame Zeit auf der Strecke im Vordergrund steht. Bei aller Tradition gibt es heuer aber Neuerungen.

Erstmals findet der 3-Brücken-Lauf an einem Sonntag (28. April) statt, der Startschuss fällt bereits um 10 Uhr und der Start- und Zielbereich befindet sich beim Hofmann-Personal-Stadion, der Heimstätte von Blau-Weiß Linz. Das neue Stadion an einer der drei Brücken, über die die insgesamt 6,75 Kilometer lange Strecke führt, hat vom Organisationsteam von Kultur Hof und Aloha Sport unter der Leitung von Stefan Leitner Flexibilität verlangt. "An Spieltagen im Stadion kann entlang der Donaulände keine Laufveranstaltung stattfinden." So kam der Sonntagstermin zustande, womit letztlich auch der Eröffnung des Urfahraner Marktes aus dem Weg gegangen wird.

Neben der Einzelwertung wird es den Firmen- und Vereinscup und eine Walking- und Lehrlingswertung geben. Anmeldungen sind unter www.3-brueckenlauf.at jederzeit möglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.