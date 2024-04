29-Jähriger bedrohte Pkw-Lenker (18) in Traun: Festnahme

Auf der Polizeiinspektion in Traun wurden beide Beteiligte einvernommen. (Symbolbild)

Eine unangenehme Begegnung machte ein 18-jähriger Pkw-Lenker am Dienstag gegen 21:45 Uhr im Gemeindegebiet von Traun (Bezirk Linz-Land): Der junge Linzer war mit seinem Pkw auf der Traunerstraße in Richtung Oedt unterwegs, als ein nachkommender Wagen dicht auf seinen auffuhr und ihn mit dem Fernlicht blendete. Als der 18-Jährige in den Buchenweg abbog, überholte ihn der 29-Jährige, schnitt ihn und nötigte ihn zum Anhalten. Der gefährlichen Aktion folgten wüste Beschimpfungen und Drohungen.

Kurzzeitig festgenommen

Der 18-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die den 29-Jährigen aufgrund seinen Kennzeichens rasch ausforschen konnte. Bei der Einvernahme auf der Polizeiinspektion verhielt sich der 29-Jährige derart aggressiv, dass ihm kurzzeitig Handfesseln angelegt werden mussten, so die Polizei. Gegen ein Uhr früh wurde die Festnahme wieder aufgehoben, Anzeigen folgen.

